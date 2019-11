Motores ‘Clã’ Barros domina final da época do Campeonato Legends Por

A temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends concluiu-se no Autódromo Internacional do Algarve com um pelotão diversificado e um vencedor absoluto já habitual.

Luís Barros dominou os treinos cronometrados e a corrida de sábado, impondo o seu impressionante Ford Sierra RS 500, enquanto o seu filho Vasco Barros dominou a categoria Especial com o Mercedes 190 DTM.

Fotos: Zoom Motorsport

Atrás do ‘clã’ Barros tudo foi bastante mais disputado. António Barros e o seu BMW M3 impuseram-se na categoria L99 na corrida de sábado, sendo acompanhado por José Meireles, segundo com o Toyota Carina E, e Nuno Figueiredo, terceiro com a Volvo 850 T5 Estate.

Na categoria Especial, e atrás de Vasco Barros, terminou Jorge Serôdio, no BMW 320i, e João Luís, no exótico Renault Spyder Trophy, enquanto Miguel Monteiro se impôs na categoria Livre, com o se Volvo 850 de Miguel Monteiro. O piloto do Porto bateu Sérgio Pinto, em Honda Civic, e Nuno Gonçalves, em Toyota Corolla GTi. Na Taça 1300 o mais forte foi Luís Império, ao volante do Citroën AX.

Entre os Fiat Punto 85 oriundos do Troféu FEUP, o triunfo foi Manuel Alves, que se tinha estreado em Braga, sendo acompanhado no pódio de Portimão por João Barroso, e pelo novo campeão dos FEUP 2, Tiago Montes.

Já na segunda corrida Vasco Barros somou novo êxito, batendo na categoria especial João Luís e Tigo Gomes, este aos comandos de um BMW320i ex-Alcides Petiz, enquanto na categoria Livre os irmãos Monteiro voltaram a impor o Volvo 850 T5. Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre, no BMW 320d, foram desta vez os segundos classificados, diante de Filipe Fereira e Nuno Gonçalves, no Toyota Corolla GTi.

José Meireles, em Toyota Carina E, impôs-se na categoria L99, diante de Nuno Figueiredo, enquanto Hernâni Conceição, em Alfa Romeo 156, foi terceiro. Para na L90 2000 dominarem os Honda Civic e Hugo Branquinho triunfar, sendo acompanhado no pódio pelos irmãos Marco e Nuno Basílio.

Na animada competição dos Fiat Punto 85 da FEUP2, Tiago Montes foi desta vez melhor do que Manuel Alves e João Barroso, enquanto na a categoria até 1300cc Luís Império impôs o seu Citroen Ax.