Motores Citroën testa nova aerodinâmica no C3 WRC Por

A Citroën realizou testes com uma nova aerodinâmica antes do Rali de Espanha Catalunha, penúltima prova do Campeonato do Mundo da epecialidade, que vai para a estrada entre os próximos dias 27 e 27 de outubro.

Entre as maiores novidades visíveis no carro que este ano Sebastien Ogier e Esapekka Lappi tripulam estão novos apêndices dianteiros e traseiros no carro francês. O que poderá ser um esforço da marca dos ‘chevron’ para tentar estar à altura das rivais Toyota e Hyundai.

O diretor técnico da Citroën Racing, Olivier Maroselli, é evasivo quanto abordado sobre o assunto: “Tudo o que posso dizer sobre este assunto é que estamos a trabalhar a todo o favor”.

Certo que é o C3 WRC ‘modificado’ rodou durante três dias, dois com Ogier ao volante e um com Lappi a guiar, com um único dia na terra para testes de desenvolvimento com Eric Camili.

Sabe-se que o Campeão do Mundo desafiou a equipa para ir mais longe num esforço para igualar as rivais, depois de ter percebido as dificuldades que tinha com o Citroën no último Rali da Alemanha.

Maroselli acredita que os atuais problemas de sub viragem sentidos no asfalto da prova germânica foram agora resolvidos: “Trabalhamos sobretudo ao nível do diferencial. Descobrimos alguns ideias interessantes, que poderão ir mais longe em estradas mais representativas do que serão as classificativas do rali”.

O diretor técnico da Citroën Racing explicou também que a equipa utilizou também pela primeira vez em asfalto “a nova geometria de suspensões dianteiras introduzida na Finlândia” e que a equipa trabalhou “também do lado dos amorecedores”.

“Tudo combinado permitiu-nos resolver o problema de sub viragem, que era o grande obstáculo nas últimas provas de asfalto. Claramente melhoramos o equilíbrio do carro e as sensações dos pilotos confirmaram isso”, explicou Olivier Maroselli.

O técnico gaulês diz que apesar dos testes terem sido positivos a validação terá que vir mesmo da prova catalã: “Nada substitui a corrida em si. O que não sabemos ainda é se será suficiente ou não em termos de performance. Mas vamos continuar a trabalhar a todo o vapor no rali para ser o mais competitivos possível”.