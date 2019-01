Motores Citroën testa na neve para Monte Carlo Por

A equipa Citroën já começou a testar para a primeira prova do Campeonato do Mundo de Ralis, que terá lugar dentro de pouco mais de uma semana e encontrou neve.

O local escolhido pela formação francesa foi a região alpina de Orcières, onde os novos ‘recrutas’ Sebastien Ogier e Esapekka Lappi já utilizaram os C3 WRC ‘vestidos’ com as cores da Red Bull, tal qual havia sido revelado no Salão de Birmingham durante a apresentação oficial do WRC 2019.

A equipa liderada por Pierre Budar não podia ter encontrado condições melhores do que os pisos de neve, já que a prova monegasca é conhecida pela grande mutação climatérica durante as várias edições deste que é o mais histórico rali do ‘Mundial’.

Ficam para já as imagens destes ensaios de Sebastien Ogier com a Citroën com as novas ‘roupagens’ para a nova época.