Motores Citroën terá que ganhar em 2019 Por

Não há desculpas para a Citroën não ganhar no Campeonato do Mundo de Ralis de 2019. Pelo menos é assim que pensa o responsável pela equipa oficial da marca francesa.

Pierre Budar diz que a sua equipa “tem de ganhar” este ano no WRC. Depois de ter contratado o Campeão do Mundo Sebastien Ogier.

“Temos de ganhar, claro. Estamos aqui para isso”, afirma o francês durante a apresentação da formação do ‘double chevron’ para o ‘Mundial’ de Ralis em Birmingham (Inglaterra). “Começamos a época com este objetivo e com esta formação de pilotos temos uma boa razão para pensar nisso”.

Budar, que substituiu Yves Matton como chefe de equipa antes do Rali da Suécia do ano passado e nos últimos onze meses implementou uma série de mudanças na formação da Citroën Racing, considera que a marca francesa não deposita as suas esperanças apenas nos pilotos, também o faz relativamente ao seu ‘staff’ técnico e à forma como desenvolveu o C3 WRC.

“Veremos se os progressos feitos são suficientes, mas tivemos um ano para redesenhar a equipa. Há algumas pessoas envolvidas na parte técnica no ano passado e agora temos alguns pilotos novos, por isso claro que espero que tenhamos feito o trabalho necessário para voltar a ganhar”, considera o homem que lidera a Citroën Racing.

Pierre Budar chama a atenção a alguns detalhes que podem fazer a diferença no C3 WRC: “Fizémos algumas modificações no carro, especialmente ao nível da suspensão, na geometria e nas molas, mas é um trabalho continuo para melhorar o carro em todas as áreas, e ainda há coisas a fazer, nunca está terminado”.

“Tivemos algumas propostas a fazer aos nossos novos pilotos para termos a certeza de que fazemos o trabalho na direção certa. É muito interessante ter novos pilotos que vêm de dois carros diferentes. Todos eles tiveram experiências diferentes, por isso é curuiso saber qual as sensações que têm do nosso carro. Foi uma boa surpresa que eles tivessem dado alguns conselhos sobre o que fazer, tendo uma visão própria onde melhorar o carro”, acrescenta o responsável pela equipa da marca francesa.