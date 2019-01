Apresentações/Novidades Citroën C5 Aircross chega a Portugal Por

O novo Citroën C5 Aircross acaba de ser lançado no mercado nacional. Um SUV que deverá dar um novo impulso comercial à marca do ‘double chevron’ no nosso país, uma vez que se trata do segmento SUV, aquele que regista maior expansão.

Entre as inovações propostas pelo C5 Aircros está a sua conceção, já que o design corresponde à linguagem que já vimos noutros produtos recentes da marca, mais vincada com C4, C4 Cactus e C4 Aircross e C3 Aircross.

A grelha com o duplo chevron integrado que define as luzes de presença superiores, sob as quais se inserem as óticas e a grelha principal, num conjunto compacto que se prolonga a todo o pára-choques dianteiro.

Uma linha de perfil alto, tem num grande friso cromado junto da janela das portas traseiras um elemento distinto no C5 Aircross por comparação aos modelos recentes da Citroën, que tiveram origem a partir do C-Aircross Concept revelado em 2017.

Este olhar para o futuro tem correspondência no desenho interior, onde o painel é vanguardista, com recurso a indicações digitais, identificando muito da tecnologia a bordo. Não apenas aquela que têm a ver com a condução, mas também as relacionadas com o info entretenimento. O ecrã na parte central integra seis sistemas de conectividade, incluindo o carregamento sem fios para smatphones.

Já no campo das ajudas à condução, o novo SUV da Citroën tem 20 sistemas diferentes, incluindo o Highway Driver Assist, dispositivo de condução autónoma de nível 2, bem como Grip Control e Hill Assist Descent, para melhor aderência em terrenos difíceis e descidas íngremes.

Assente no Citroën Advanced Comfort, o novo C5 Aircross destaca-se pelas suas suspensões de batente hidráulico progressivo e pelos bancos. Isso permite um bem estar a bordo e uma modularidade singulares. Os três bancos traseiros individuais são deslizantes, rebatíveis e reclináveis. Isto também permite aumentar a bagageira dos 580 litros originais para 720 litros.

Mecanicamente este SUV da Citroën vai estar disponível em 13 versões e quatro motorizações cumprindo as normas ambientais Euro 6.2, duas delas a gasolina – 1.2 Puretech 130 com caixa de seis velocidades (CVM6), e 1.6 PureTech 180 cv com caixa de oito velocidades EAT8. Os dois diesel são o 1.5 Blue HDi 130 cv CVM6 e EAT8 e 2.0 BlueHDi 180 cv EAT8. Esta última só mediante encomenda.

Os preços iniciam-se nos 27.315 euros do 1.2 Puretech 130 cv CVM6 versão Live a gasolina, e nos 32.607 euros do 1.5 Blue Hdi 130 cv CVM6 na versão Live para o diesel.