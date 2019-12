Circulação ferroviária na linha de Cascais suspensa devido a atropelamento que provocou um morto

A circulação ferroviária na linha de Cascais, entre as estações de Carcavelos e Cascais, está hoje suspensa desde as 17:15, devido a um atropelamento que provocou um morto e um ferido ligeiro, segundo fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).

O atropelamento ferroviário ocorreu na estação de São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, pelas 17:15, motivando o corte da circulação ferroviária na linha de Cascais, “entre as estações de Carcavelos e Cascais, nos dois sentidos”, avançou à Lusa fonte da IP, pelas 18:40.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, a Proteção Civil recebeu o alerta às 17:25 para o atropelamento ferroviário na estação de São Pedro do Estoril, que provocou “um morto e um ferido ligeiro”.

Para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, indicou à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.