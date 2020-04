Fórmula 1 Circuito do Bahrain na criação de ventiladores Por

O mundo do automobilismo tem sabido responder de forma solidária à situação de pandemia de Covid-19, e o mais recente exemplo vem do Circuito do Bahrain.

É que engenheiros do traçado de Sakhir conceberam respiradores para ajudar doentes infetados com o coronavirus.

Aprovados pelo ministério da saúde do Bahrain, uma primeira encomenda de uma centena de modelos foi feito, com os planos de conceção a serem concebidos num espaço de apenas duas semanas.

O projeto contempla dois tipos de ventiladores, que podem ajudar os pacientes de Covid-19 antes de estejam numa situação crítica, sendo que o diretor do Circuito do Bahrain explicou que deste cedo foram pensadas maneiras de auxiliar a luta contra a pandemia naquele país do Médio Oriente, que todos os anos é visitado pela Fórmula 1.

Fayez Ramzy Fayez referiu também: “Os nossos engenheiros conseguiram ultrapassar o desafio de conceber um respirador especial para os doentes de Covid-19. Dado que este esforço é mundial, colocamos estes planos à disposição de todas as organizações do mundo que procuram soluções semelhantes”.

De referir que o Bahrain conta com perto de 1900 casos de coronavirus e sete mortes resultantes da doença numa população de milhão e meio de habitantes.