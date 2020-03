Fórmula 1 Circuito automóvel da Índia serve de local de quarentena Por

O Circuito Internacional de Buddh, na Índia, vai funcionar como local de quarentena em plena luta contra a pandemia de coronavírus que também afeta aquele país asiático.

No traçado que acolheu a Fórmula 1 entre 2011 e 2013 a estrutura foi modificada para receber um hospital de campanha, que funcionará como local de confinamento, pelo menos até 14 de abril.

As autoridades locais esperam acolher 5000 pessoas nas instalações do ciruito. Com mais de um milhão de habitantes a Índia montou uma vigilância apertada à propagação do Covid-19, sendo que regista já mais de 1200 infetados e 32 mortes.