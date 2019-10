Cinemas portugueses com subida de 8,9% de espectadores até setembro

As salas de cinema portuguesas registaram uma subida de 8,9 por cento no número de espectadores até setembro, face a igual período de 2018, com semelhante crescimento nas receitas, anunciou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com a ‘newsletter’ mensal do ICA, nos primeiros nove meses de 2019 houve 11,5 milhões de espectadores de cinema, mais 8,9 por cento do que em 2018, apesar de uma ligeira descida de 0,3 por cento em setembro.

No campo das receitas, até setembro, o total verificado foi de 61,3 milhões de euros, mais 8,2 por cento do que nos três primeiros trimestres de 2018, também apesar de uma redução de 1,2 por cento em setembro.

O filme mais visto em setembro foi “It: Capítulo 2”, de Andy Muschietti, com perto de 200 mil espectadores, seguido do português “Variações”, de João Maia, visto por 133.211 pessoas, sendo o filme português mais visto do ano e o quinto filme nacional mais visto desde 2004.

Por seu lado, “A Herdade”, de Tiago Guedes, em 11 dias de exibição, conseguiu 39.513 espectadores.

A lista dos filmes mais vistos de 2019 continua a ser encabeçada por “O Rei Leão”, com perto do dobro dos espectadores do segundo filme mais popular, o também norte-americano “Vingadores: Endgame”.

Até setembro, a NOS concentrou 71 por cento das receitas de distribuição dos cinemas em Portugal, seguindo-se a Big Picture com 15,3 por cento e a Pris com 5,8 por cento.