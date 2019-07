Cinema, música, teatro e dança animam praia de Santa Cruz em Torres Vedras

Coreografia com bailarinos de todo o mundo, concertos, concurso de “homens estátua” ou aguarelistas a pintar ao vivo são algumas das atividades que hoje vão ser divulgadas para animar Santa Cruz, em Torres Vedras, neste verão.

O programa “Onda de Verão”, que hoje vai ser apresentado, tem prevista para o dia 26 uma coreografia por bailarinos de todo o mundo nas ruas do centro de Santa Cruz, no distrito de Lisboa.

A Associação de Dança e Teatro de Intervenção Urbana Ilú, que promove o evento, promete um “percurso coreográfico onde o movimento e o espaço urbano se fundem com corpos criativos numa celebração conjunta do verão”.

Antes de dia 26, realiza-se o Festival na Areia Ocean Spirit, entre os dias 19 e 28, com concertos à noite e campeonatos de desportos de ondas durante o dia. Os visitantes podem também experimentar esses desportos na piscina do festival.

O programa integra também o ciclo de Cinema “9 Graus a Oeste”, com a exibição de filmes no aeródromo de Santa Cruz, entre 16 de julho e 27 de agosto.

De volta às ruas pedonais do centro daquela praia está o 3º Static – Festival de Estátuas Vivas, entre 19 e 24 de agosto, em que os vários concorrentes fazem todas as noites de estátua para exibir, de forma criativa, as suas personagens, sendo postos a concurso e os vencedores escolhidos pelo público.

Santa Cruz vai também receber, de 30 de agosto a 08 de setembro, mais uma edição do Encontro Internacional de Aguarela, com pintura ao vivo, exposições e demonstrações por 12 aguarelistas oriundos de Espanha, França, Itália, Moldávia, Rússia, Canadá, Costa Rica e Brasil, além dos portugueses.

Até meados de setembro, os turistas podem também visitar o laboratório da Sociedade de História Natural, onde paleontólogos e outros especialistas trabalham na limpeza e preparação de fósseis de dinossauros.

O programa, organizado pela Câmara Municipal em conjunto com outras associações do concelho, integra também sessões de leitura, horas do conto, oficinas de expressão plástica e teatro para crianças na biblioteca de praia.

Concertos com bandas filarmónicas, conferências sobre o património ligado à água, atuações de rua com ranchos folclóricos, grupos de música ou outras performances artísticas, mostras de produtos locais, feira do livro, tertúlias de poesia, espetáculos de teatro e de circo e o tradicional cortejo etnográfico (15 de agosto) completam o programa.

A “Onda de Verão” encerra com o Festival da Sapateira, a decorrer durante todo o mês de setembro, em vários restaurantes.