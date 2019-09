Cinco mortos e pelo menos 87 feridos em descarrilamento de comboio no Irão

Cinco pessoas morreram e pelo menos 87 ficaram feridas num descarrilamento de um comboio no sudeste do Irão, perto da fronteira com o Paquistão, adiantou hoje a agência noticiosa semioficial do Irão ISNA.

As equipas de resgate transportaram os passageiros feridos para hospitais na cidade de Zaedã, capital da província iraniana de Sistão-Baluchistão.

O comboio viajava de Zaedã ao Teerão, cidades que distam 1.500 quilómetros.

O número de vitimas do acidente é ainda incerto, com a agência de notícias oficial IRNA a apontar inicialmente para três vítimas mortais e pelo menos 35 feridos, menos do que as apontadas posteriormente por outras fontes.

A IRNA referiu que o acidente aconteceu quando um vagão descarrilou devido à areia existente na localidade iraniana de Shuru, zona conhecida por tempestades de areia repentinas.