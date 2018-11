Cinco jovens morrem em Díli vítimas de disparos de polícia fora de serviço

Cinco jovens morreram hoje em Díli, vítimas de disparos de pelo menos um agente da polícia fora de serviço depois de uma discussão numa festa no bairro de Culuhun, confirmou fonte policial à Lusa.

A mesma fonte explicou que três dos jovens, todos com menos de 25 anos, morreram no local. Dois outros, entre eles uma jovem, morreram já no Hospital Guido Valadares.

Três outros jovens, feridos no incidente, estão a receber tratamento hospitalar.

A fonte policial informou que “já foram detidos” os dois agentes autores dos disparos que estavam fora de serviço e armados na festa.

O caso ocorreu durante a madrugada numa festa de bairro onde residiam tanto as vítimas como os agressores, desconhecendo-se o que esteve na origem da discussão.

Incidentes envolvendo agentes ou efetivos militares fora de serviço ocorrem com alguma regularidade em Timor-Leste.

Na semana passada, uma discussão numa festa, envolvendo pelo menos um polícia fora de serviço obrigou a uma intervenção policial. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, então.

Até ao momento não houve declarações oficiais das forças policiais ou a nível governamental. Ainda assim, o caso está a provocar fortes reações redes sociais, com apelos à intervenção da polícia, institucionalmente, para que sejam evitados episódios idênticos.