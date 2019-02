Local Cinco feridos em atropelamento com veículo ligeiro em Paredes Por

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um atropelamento em Rebordosa, concelho de Paredes, informou Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O acidente teve lugar na Rua das Cabaneiras, com um veículo ligeiro a colher cinco pessoas. Segundo o CDOS, os dois feridos graves, depois de estabilizados no local, foram transportados para os hospitais de S. João e de Santo António, no Porto.

Dois dos feridos ligeiros foram, por sua vez, transportados para o hospital de Penafiel, enquanto o terceiro foi levado para o hospital de S. João.

O alerta para o incidente chegou ao CDOS às 16:34, tendo sido mobilizados para o local 29 operacionais e 14 viaturas. As causas do acidentes são ainda desconhecidas.