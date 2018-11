Cinco feridos em acidente que obrigou à suspensão do Grande Prémio de Macau

Cinco pessoas ficaram hoje feridas num aparatoso acidente no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, informou a organização da prova.

A corrida foi interrompida pouco antes das 16:00 (08:00 em Lisboa), sendo retomada quase uma hora após o carro da jovem alemã Sophia Florsh ter saído da pista em grande velocidade, ultrapassando os ‘rails’ de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.

Segundo a organização, em comunicado, o acidente provocou ferimentos em dois pilotos, dois fotógrafos e um fiscal da corrida.

A organização informou que todos os envolvidos foram transportados conscientes para o hospital onde se encontram a receber cuidados médicos.

Sophia Florsh, de 17 anos, natural da Alemanha, faz a sua estreia no Grande Prémio de Macau.

No ano passado, a competição ficou marcada pela morte do piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), de 31 anos, na sequência de um acidente, ocorrido a meio da prova de motos, que não registava fatalidades desde 2012.

O Grande Prémio de Macau inclui três corridas de carros – as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.