Cinco distritos sob aviso amarelo nesta quinta-feira devido ao calor

Em Braga, a máxima deverá tocar os 34 graus, com Porto e Viana do Castelo a ficarem pelos 32, tal como Vila Real.

Aveiro deverá chegar aos 33 e Bragança aos 31.

Santarém pode chegar aos 37 graus de máxima, mais um do que Lisboa e mais dois do que Leiria.

Com uma máxima de 38 graus, Setúbal será a região mais quente do país, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.