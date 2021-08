Nas Notícias Cinco dicas para ‘desligar’ do trabalho durante as férias Por

Quando a saúde mental começa a ganhar a devida importância, é cada vez mais importante para empresas e profissionais respeitarem o tempo de descanso.

A capacidade para ‘desligar’ do trabalho varia de pessoa para pessoa. Uma das conclusões de um estudo da Randstad para saber se os colaboradores se desligam ou não do trabalho durante as férias, mostra que seis dias foi o período apontado pela maioria dos profissionais (71,2%) que diz ser necessário para desconectar-se totalmente do trabalho.

Para esse descanso acontecer partilhamos cinco dicas do que deve fazer:

Deixar o trabalho finalizado e coordenar as tarefas em curso

É importante que nos dias que antecedem o início das férias, todo o trabalho fique feito para que não lhe liguem enquanto descansa por algo que ficou por fazer.

Coloque a par quem de direito sobre as tarefas em curso e o que é necessário fazer ou quem contactar durante a sua ausência.

Atenção que isto deve servir para o ajudar e não para deixar com um colega trabalho que poderia ter sido feito por si.

Avise que o seu período de férias está prestes a começar e desligue as notificações antes de deixar o seu local de trabalho

Nunca é demais recordar as pessoas que trabalham consigo que se aproxima o seu período de férias.

Não se esqueça também de ativar no email o out of office (resposta automática) e desligar as notificações antes de deixar o seu local de trabalho, assim não terá a tentação de ficar agarrado ao telemóvel sempre que for notificado de um email ou de uma mensagem no Whatsapp, por exemplo.

Determine a sua disponibilidade durante as férias

No caso de tratar de algum tema de trabalho, agende os períodos em que isso acontece para evitar ser contactado em momentos de atividade com a família, por exemplo.

Lembre-se que sentir-se obrigado a responder a e-mails fora do horário de trabalho (férias incluídas) pode ser prejudicial à sua saúde mental.

Descanse e dê atenção a quem está consigo durante as férias

Aproveite as férias para fazer algumas atividades ao ar livre, ao invés de ficar pelo sofá e televisão, por exemplo, pois este ‘descanso ativo’ também irá fazer-lhe bem à mente e ao corpo.

Quando chegar a hora das refeições deixe o telemóvel no bolso, assim será menos provável não dar a devida atenção a quem o acompanha e vai permitir que não exagere na sua ligação ao trabalho.

Recomeçar com calma

Antes do regresso ao trabalho, reserve um ou dois dias para recuperar das férias e começar com calma a mentalizar-se sobre os desafios que o esperam quando regressar ao trabalho.

Assim irá conseguir fazer uma transição mais suave e verá que não irá custar tanto esta nova mudança.

“A nossa experiência mostra-nos que quem consegue realmente desligar durante as férias, acaba por ter um regresso ao trabalho muito positivo. Além de mostrarem um maior nível de atividade, os profissionais conseguem também trazer ideias e planos novos, mostrando-se mais bem preparados para o futuro”, resume Mariana Canto e Castro, diretora de Recursos Humanos da Randstad.

“Aproveitar devidamente as férias também é importante para a nossa saúde mental, afinal o nosso cérebro precisa de outros estímulos e o nosso foco também deve ser as atividades (fora do trabalho) que mais gostamos de fazer, seja sozinhos ou acompanhados”, conclui.