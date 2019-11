Cidadãos espera que resultados de partido possam “solucionar bloqueio” em Espanha

O secretário-geral do Cidadãos, José Manuel Villegas, espera que os resultados do partido nas eleições legislativas de hoje em Espanha possam contribuir para “solucionar o bloqueio político”.

José Manuel Villegas, que falava na sede do partido, disse que, seja qual for o resultado do Cidadãos, os deputados que forem eleitos “vão estar à disposição para pôr Espanha em marcha” e “solucionar o bloqueio político” no país.

Sobre a participação eleitoral, afirmou que é pior do que a das legislativas de abril, devido ao “cansaço” dos eleitores causado pelo “fracasso” do primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, que “não formou Governo” e propiciou “uma legislatura falhada”.

De acordo com diversas sondagens, o Cidadãos (direita liberal) pode eleger entre 11 e 16 deputados, contra os 57 obtidos nas eleições de 28 de abril.

A confirmarem-se as projeções, o Cidadãos cai da terceira força política mais votada para a quinta, devido à subida do Vox (extrema-direita), que, segundo as sondagens, passa do quinto para o terceiro partido mais votado.

Os espanhóis voltaram hoje às urnas para eleger 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.

As eleições foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de 28 de abril.

Nas eleições anteriores, os socialistas do PSOE tiveram 28,7 por cento dos votos, seguidos pelo PP com 16,7 por cento, o Cidadãos com 15,9 por cento, o Unidas Podemos com 14,3 por cento e o Vox com 10,3 por cento.