Mundo Cidadãos algemados a edifícios em Ürümqi para garantir confinamento Por

As autoridades de Ürümqi, na China, estão a ser acusadas de tomarem medidas extremas para garantir o cumprimento do confinamento, com alguns cidadãos a serem mesmo algemados aos edifícios.

O jornal The Guardian fez uma recolha das denúncias que foram surgindo em alguns sites chineses e relatou que os residentes de Ürümqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, estão a ser forçados a permanecerem em casa.

Há também denúncias de pessoas a serem forçadas a tomar medicina tradicional chinesa, como ‘remédio’ para prevenir a covid-19.

Quem é apanhado a tentar sair de casa fica algemado ao edifício, medida também aplicada a algumas pessoas que terão denunciado esse recurso forçado à medicina tradicional.

Ainda de acordo com o The Guardian, as denúncias que vão sendo feitas nas redes sociais, em especial no Weibo, a mais usada na China, são eliminadas em pouco tempo.

A cidade de Ürümqui foi colocada sob estado de sítio há mais de um mês, após o surgimento de um surto de covid-19, numa altura em que a pandemia parecia controlada na maior parte do país.

Nos últimos oito dias, não foi confirmado qualquer caso novo de infeção.

A partir de hoje, os residentes de Ürümqi estão autorizados a sair de casa.