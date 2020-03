Motores Chuva abençoou arranque de época em Sever do Vouga Por

Foi com chuva que se realizou o segundo e decisivo dia da primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy (PTRX) 2020.

Finais molhadas foi aquilo a que se assistiu na pista do Alto do Roçário, mas nem por isso um espetáculo menos emocionante.

Na Iniciação – Troféu Ernesto Gonçalves Rafael Rego só levou a melhor depois de uma dura luta, José Artur Teixeira impôs-se na Nacional A 1.6, apesar de não estar nas melhores condições físicas, Frederico Santos venceu nos SuperCar, Joaquim Machado foi o mais forte na final da Super 1600, Nuno Bastos ganhou nos Kartcross e na Nacional 2 RM João Oliveira bateu Andreia Sousa.

Foi uma ‘pratada’ e tanto de ralicross, para quem vinha com ‘fome’ de corridas do período de defeso, com Frederico Santos e o seu Mitsubishi Lancer Evo VI a darem o mote para aquilo que iriam fazer ao longo do fim de semana nos SuperCars, onde Daniel Pacheco e o Subaru Impreza tiveram de se remeter para segundo plano.

Categoria ‘rainha’ do Ralicross a Super1600 não desiludiu, muito embora Joaquim Machado e o seu Peugeot 208 S1600 tenham dominado a contenda desde que arrancou na frente e se colocou a ‘salvo’ de qualquer disputa.

A segunda e terceira posições é que foram alvo de muita ‘cobiça’. João Novo e o seu Citroën C2 acabaram por conseguir a segunda posição, depois de deixar para trás Sérgio Dias quando este atravessou demasiado o seu Renault Twingo. Isso também lhe acabou por custar o pódio, cujo último lugar foi para António Sousa e o Peugeot 208, depois de passar Dias e Rogério Sousa.

Na Nacional A 1.6 José Artur Teixeira, em Peugeot 106, conseguiu desfeitear Tiago Ferreira, que comandou grande parte da qualificação mas que teve de se contentar com o segundo posto, à frente de Pedro Tiago, que no seu Citroën Saxo Cup foi gerindo o ritmo da concorrência.

Já na Nacional 2RM João Oliveira levou a melhor apesar de inicialmente ter tido grande oposição por parte de Hugo Santos. Enquanto o homem do Peugeot 206 GTi festejou a vitória, o piloto do Honda Civic Type-R foi alvo de uma penalização devido a um toque no Seat Ibiza TDi de Fernando Silva, que ditou a desistência deste.

De tudo isto beneficiou Andreia Sousa para levar o seu Peugeot 306 à segunda posição, diante de Ricardo Mendonça, em carro idêntico.

Rafael Rêgo não começou bem na Iniciação, mas depois, já com o seu Peugeot 106 Xsi mais colaborante, conseguiu impor-se, diante de André Monteiro e o seu Toyota Corolla e de Gonçalo Novo, em Toyota Starlet.

O Kartcross mostrou mais uma vez ser uma das categorias mais competitivas do campeonato, sendo que Nuno Bastos impôs o seu ASK XC’R, depois de uma dura luta com Jorge Gonzaga e o espanhol Maikel Vilas, ambos em LBS RX01. João Medina e Daniela Godinho, ambos em Semog Bravo, completaram o top cinco.