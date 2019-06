Motores Chris Ingram e André Lavadinho aceleram na Super Especial de Riba d’Ave Por

Dias depois do Rali de Portugal o fotógrafo André Lavadinho volta para o ‘lado de dentro’. Ou seja; um carro de competição. Neste caso para participar na Super Especial de Riba d’Ave, que se disputa na próxima segunda-feira 10 de junho.

Lavadinho irá partilhar a condução de um Hyundai i20 R5 da estrutura Racing4You com Chris Ingram, campeão europeu júnior de 2018 e atual segundo classificado no ERC. Em ambos os casos no banco da direita estará o navegador Valter Cardoso.

Esta oportunidade surgiu depois “de um convite em jeito de desafio lançado pela Avemotor”, explica André Lavadinho. O conhecido fotógrafo diz que o “objetivo é dar o máximo retorno à organização”, pois está convicto que “do empenho para fazerem um trabalho exemplar”.

Apostado em divertir-se, André Lavadinho destaca também ser “um sonho” que agora concretiza, e acrescenta: “A vida é muito curta para não nos esforçarmos para realizar os nossos sonhos”.

Mesmo assim o conhecido fotógrafo sabe que competir ao lado de um campeão europeu é sempre um momento especial, salientando que o seu “único objetivo passa mesmo por não dar nenhum toque”.

“Ficarei satisfeito se o Chris Ingram for mais rápido do que eu cinco segundos em cada passagem, pois nem pretendo olhar para o cronómetro, mas sim tentar evoluir a minha condução numa viatura R5. Neste particular tenho a certeza que e ter como navegador Valter Cardoso será essencial para essa evolução.