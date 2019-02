China doa 5.700 toneladas de arroz para vítimas das calamidades em Moçambique

O Governo chinês vai apoiar as vítimas das calamidades naturais no centro e norte de Moçambique com 5.700 toneladas de arroz, informou hoje um comunicado oficial.

O donativo resulta de parcerias estabelecidas no quadro da visita de trabalho efetuada pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, à China, em setembro de 2018, refere o comunicado do Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.

O apoio, assinado há dias pelo chefe da diplomacia moçambicana, José Pacheco, e o embaixador chinês em Moçambique, Su Jean, servirá para “reforçar o programa de Segurança Alimentar e prestar assistência as vítimas das calamidades naturais no país.

Em finais do mês passado, as autoridades moçambicanas anunciaram a abertura de cinco centros de acomodação na cidade da Beira, centro do país, para acolher cerca de 18.300 pessoas desalojadas pela tempestade Desmond.

A estação de chuvas, entre outubro e março, já provocou 36 mortes no centro e norte de Moçambique, segundo dados oficiais.