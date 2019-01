Chelsea chega à final da Taça da Liga, após eliminar Tottenham nos penáltis

O Chelsea apurou-se hoje para a final da Taça da Liga inglesa, ao derrotar nas grandes penalidades o Tottenham, no clássico londrino que definiu o adversário do Manchester City, que já se tinha apurado na quarta-feira.

Em Stamford Bridge, o Chelsea começou por anular a desvantagem de 1-0 da primeira mão e ganhou o jogo por 2-1, obrigando aos remates da marca de grande penalidade – na Taça da Liga, não há prolongamento nem os golos fora contam a dobrar.

Os azuis adiantaram-se aos 27 minutos com o golo do francês N’Golo Kanté: um remate forte, de fora da área, com a bola a passar por uma ‘floresta’ de pernas e a trair o guarda-redes adversário.

O Chelsea acabou mesmo por passar para a frente da eliminatória, quando o belga Eden Hazard chegou ao 2-0, aos 34 minutos, concretizando um passe atrasado de Azpilicueta.

Reentrou na eliminatória o Tottenhan (hoje sem Kane e Ali, lesionados), através do golo do espanhol Llorente, aos 50 minutos.

O domínio do jogo foi claramente do Chelsea, mau grado uma boa reação do Tottennham na segunda parte, mas o desfecho nos 90 minutos foi a igualdade, a levar a decisão para a ‘lotaria’ dos remates.

O Tottenham só acertou os dois primeiros penáltis e falhou dois (Dier e Lucas Moura) enquanto que o Chelsea foi cem por cento concretizador, com David Luiz a ‘fechar’ com o 4-2 que tornava desnecessários os remates finais dos dois clubes.

A final joga-se em Wembley, Londres, a 24 de fevereiro, entre Chelsea e Manchester City.