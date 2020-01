Nas Notícias “Chega votará contra o Orçamento do Estado”, anuncia André Ventura Por

O deputado do Chega, André Ventura, anunciou hoje que vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado na generalidade, uma votação que se realiza na sexta-feira.

“O Chega deseja anunciar que votará contra o Orçamento do Estado”, afirmou o deputado e líder do partido em conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa, justificando que a proposta apresentada pelo Governo é “essencialmente irrealista”.

André Ventura votará contra também porque “não foram acauteladas” as exigências que apresentou, e que se prendiam com subsídios de risco para as forças policiais, e de alojamento para os professores, bem como uma revisão e descongelamento das carreiras do pessoal médico.

Apesar disso, o deputado anunciou que vai apresentar estas medidas durante a discussão do orçamento na especialidade.