Fórmula 1 Chefe da Red Bull esperava mais de Pierre Gasly na Hungria Por

Pierre Gasly não correspondeu às expetativas da Red Bull Racing no Grande Prémio da Hungria.

A sexta posição, atrás de Carlos Sainz Jr, o melhor dos pilotos que não está integrado nas três equipas de topo da Fórmula 1, foi muito pouco para aquilo que Christian Horner esperava do piloto francês.

Horner é perentório: “A nossa intenção era de o deixar no carro até ao final do ano, mas temos desesperadamente necessidade de o ver extrair o potencial do carro”.

Estas palavras do líder da Red Bull Racing fazem adensar a especulação sobre uma possível substituição de Gasly na formação de Milton-Keynes, ainda que também possam ser vistas como uma forma de pressão para o piloto de Rouen mostrar resultados e possa ajudar a equipa face às rivais nas próximas provas, quando a F1 regressar das suas férias de verão.

“A partida (de Pierre Gasly) não foi genial, a primeira volta não foi genial e não deveríamos estar a competir com os Alfa Romeo e os Mercedes. Precisamos dele para nos batermos com a Ferrari e a Mercedes e vamos fazer tudo que pudermos para o ajudar a atingir esse objetivo”, enfatiza Christian Horner.