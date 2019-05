Fórmula 1 Chefe da Mercedes rende homenagem a Lauda Por

O mundo da Fórmula 1, e do automobilismo em geral, ficou abalado com o falecimento de Niki Lauda, e as reações desse mundo não se fizeram esperar, a começar pelo chefe da equipa Mercedes.

Toto Wolff foi um parceiro e um confidente do Tricampeão do Mundo desde os primeiros tempos que assumiu as ‘rédeas’ da equipa de Brackley, e por isso foi dos primeiros ‘atores’ da F1 a render homenagem a Lauda.

Austríaco como a ‘lenda’, Wolff falou do Tricampeão do Mundo com algum conhecimento e proximidade para o tratar como ‘amgo’: “Primeiro que tudo, e em nome de todos os membros da Mercedes, endereço as mais sinceras condolências à Birgit (esposa), aos filhos de Niki, à sua família e aos seus amigos mais próximos”.

“Niki continuará sempre com uma das maiores lendas do nosso desporto. Ele combinou o heroísmo, a humanidade e a honestidade no interior e no exterior do ‘cockpit’. A sua desaparição deixa um vazio no mundo da fórmula 1”, destaca também o chefe da equipa Mercdes.

Wolff refere também: “Perdemos não somente um herói que fez o mais incrível regresso às pistas, mas também um homem que trouxe uma preciosa clarividência e uma franqueza à F1 moderna. Vai-nos fazer uma falta enorme como a voz do bom senso”.

“A nossa equipa Mercedes perdeu igualmente um ‘farol’. Como membro da equipa ao longo destes últimos seis anos e meio, Niki foi-nos honesta e totalmente leal. Foi um privilégio contar com ele na nossa equipa e ver o que isso representava para si fazer parte do sucesso dela”, sublinha o homem-forte da equipa campeã do Mundo.

Toto Wolff fala até de aspetos menos conhecidos do quotidiano do seu compatriota enquanto presidente não executivo da Mercedes F1 Team: “De cada vez que ele se apresentava em Brackley e em Brixworth (onde são feitos os motores de F1), ou se pronunciava num dos seus célebres discursos de motivação, trazia uma energia que nenhuma outra pessoa podia reproduzir”.

“Niki é simplesmente insubstituível. Não haverá mais nenhum como ele. Foi uma honra chamar-lhe presidente e ter o privilégio de lhe chamar meu amigo”, remata o chefe da equipa Mercedes.