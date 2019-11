Fórmula 1 Ferrari reitera bom ambiente entre os seus pilotos apesar do acidente no Brasil Por

A colisão entre os dois pilotos da Ferrari foi um dos momentos mais marcantes do Grande Prémio do Brasil. Mas o diretor da ‘Scuderia’ garante que o ambiente entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel é bom.

O monegasco e o alemão colidiram numa das retas de Interlagos quando Vettel tentava recuperar a quarta posição ao seu companheiro de equipa. Um incidente do qual resultou a suspensão dianteira direita do Ferrari # 16 partida e um furo no #5.

Tratou-se do primeiro acidente entre os dois como colegas de equipa na sua primeira época juntos na formação de Maranello, mas têm existido outros momentos de tensão entre ambos, normalmente relacionados com ordens de equipa.

Questionado sob a atmosfera que se vive na Ferrari depois deste duplo abandono, Mattia Binotto reiterou: “Penso que o que possamos ler ou ouvir é bastante diferente do que vejo internamente. É verdade que em Monza (onde Leclerc não honrou um acordo pré qualificações) não foi uma situação fácil de gerir. Tentaram clarificar falando um com o outro cara a cara, abertamente”.

“O mesmo aconteceu depois da Rússia (onde Vettel desafio um acordo pré corrida e instruções durante a prova). Consequentemente eles têm tido uma boa relação e dão se bem um com o outro. Certamente que o que aconteceu agora não ajudou, mas penso que não há qualquer drama. Vejo isto como mais uma oportunidade tendo em vista o próximo ano para clarificar se for necessário”, considerou Binotto.

O responsável italiano confirmou ainda que falou com os seus pilotos após a prova brasileira e escutou as suas explicações, mas diz que o principal foi passar a mensagem: “A principal razão para ir ter com eles foi por mim próprio. Para lhe lembrar que haveriam entrevista e a única coisa que gostaria de ouvir é que eles lamentavam pela equipa o que tinha acontecido”.

Este pedido terá sido escutado por Leclerc, que após a corrida garantiu que o incidente não teria impacto na sua relação com Vettel: “Tenho a certeza que somos maduros o suficiente para ultrapassar isto. No final ambos lamentamos muito pela equipa. Este foi o resultado final, ambos os carros não terminaram e é muito dececionante. Para o futuro vamos esquecer isto e continuar a trabalhar juntos”.