Motores Chefe da Audi preocupado com coexistência com a Porsche na Fórmula E Por

Dieter Gass, o responsável desportivo da Audi, expressou a sua preocupação pelo facto de na próxima época a marca ir competir contra a Porsche na Fórmula E.

Embora as duas marcas do Grupo Volkswagen já se tenham enfrentado no passado recente no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), quando ambas competiam na categoria superior (LMP1).

Para Gass o maior problema será uma possível fricção interna entre a Audi Sport e a Porsche Motorsport, até mesmo ao nível da comunicação e imagem do envolvimento na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

“A situação que temos no grupo em termos de automobilismo é que cada marca é responsável pelos seus programas de competição. Por isso foi basicamente uma decisão tomada pela Porsche, independente de qualquer outra marca do Grupo”, enfatiza o responsável desportivo da Audi.

Dieter Gass mostra-se favorável a que as marcas do Grupo Volkswagen não estejam nas mesmas competições, já que a situação económica favorece a aquelas marcas que são as únicas a representar um só grupo. Isto apesar da Fórmula E não ser um caso único, já que na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) três marcas do Grupo – Volkswagen, Audi e Cupra – se fazem representar através de várias equipas.