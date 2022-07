Euromilhões Chave do Euromilhões de hoje, dia 19 de julho de 2022 Por

Veja a chave do Euromilhões de hoje, dia 19 de julho de 2022. Está em jogo um jackpot de 230 milhões de euros em jogo.

O sorteio dos números do Euromilhões desta terça-feira realizou-se há instantes, pelo que já pode saber se é dia de fortuna. A chave do Euromilhões de hoje abre um cofre com 230 milhões de euros.

Os números do Euromilhões de hoje

A combinação vencedora é composta pelos números 06, 23, 27, 40 e 41 e estrelas 02 e 12.

O PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora e primeira mão. No entanto, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais.

Se quiser consultar todas as chaves do Euromilhões, poderá visitar o nosso histórico de sorteios.