Nas Notícias Veja a chave do Euromilhões: Números do dia 11 de janeiro de 2022 Por

Saiba qual é a combinação do Euromilhões desta terça-feira, com um primeiro prémio de 40 milhões de euros. Consulte os números e estrelas sorteados hoje e também o histórico de sorteios do Euromilhões.

Veja a chave do Euromilhões de 11 de janeiro de 2022, esta terça-feira, dia em que o maior dos concursos apresenta um chorudo jackpot.

Assim, quem conseguir a proeza de acertar nos cinco números e duas estrelas sorteados há momentos encaixa uma verdadeira fortuna.

Já registou a sua aposta e pretende ver se é mais um português euromilionário?

Então, consulte os números sorteados há poucos instantes e partilhados em última hora pelo PT Jornal.

Chave do Euromilhões: Sorteio 003/2022

Há poucos minutos tômbola da fortuna voltou a rodar e é já conhecida a chave vencedora deste que é o concurso 003/2022.

Assim, nesta terça-feira, a chave que abre um cofre recheado com 40 milhões de euros é formada pelos números 04, 23, 32, 33 e 44, acompanhados pelas estrelas 09 e 12.

Importa salientar também que todas as chaves do Euromilhões publicadas no PT Jornal são recolhidas em última hora, após consulta de plataformas que acompanham o sorteio em direto.

Consulte o histórico de chaves sorteadas

Aos apostadores caberá sempre, todavia, confirmar as chaves no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Por outro lado, se pretender, poderá ainda consultar o histórico, com todas as chaves do Euromilhões já sorteadas e publicadas no nosso site, desde os primórdios do concurso europeu.