Euromilhões Chave do Euromilhões para jackpot de 27 milhões neste dia 14 de março de 2023 Por

A chave do Euromilhões de 14 de março de 2023 é já conhecida, depois de realizado o sorteio desta terça-feira, referente ao concurso 021/2023.

O concurso de sexta-feira terminou sem totalistas, pelo que o prémio acumulou para o sorteio de hoje. Assim, este Euromilhões de terça-feira tem em jogo um jackpot de 27 milhões de euros.

No concurso desta noite, 14 de março de 2023, o sorteio fez sair uma combinação formada pelos números 16, 26, 28, 31 e 46 e pelas estrelas 11 e 12.

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas de canais oficiais, imediatamente após o sorteio, às terças e sextas-feiras.

Confirme a chave na Santa Casa

Esta informação, porém, não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, para confirmação da chave e eventuais prémios do Euromilhões. No caso português pode fazê-lo no site da Santa Casa.

Realce-se que em Portugal apenas os prémios iguais ou superiores a 5000 euros implicam o pagamento de 20 por cento de imposto de selo.

E se tiver apostas registadas que ainda não verificou os números, saiba que pode consultar todas as chaves e resultados do Euromilhões no arquivo do PT Jornal.