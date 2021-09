Nas Notícias Chave do Euromilhões: Números para um prémio de 64 milhões de euros Por

Já foi sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Veja os números que dão acesso a um prémio de 64 milhões de euros.

Os números do Euromilhões desta terça-feira já foram sorteados e a chave é formada pelos números 05, 13, 17, 32 e 43, com as estrelas 02 e 10.

O PT Jornal publica esta informação após consulta de plataformas que acompanham o sorteio, mas o leitor deve sempre confirmar as chaves nas plataformas oficiais.