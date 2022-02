Mundo Chave do Euromilhões: Números do dia 4 de fevereiro de 2022 Por

O sorteio do Euromilhões tem em jogo esta noite, dia 4 de fevereiro de 2022, um prémio extraordinário de 130 milhões de euros. Veja a combinação vencedora e saiba se ficou milionário.

Já foi sorteada a chave do Euromilhões desta sexta-feira (concurso 010/2022, do dia 4 de fevereiro), com jackpot de 130 milhões em jogo. Veja os números e estrelas.

Veja os números do Euromilhões de hoje

O cofre da fortuna é esta noite aberto pela chave constituída pelos números 03, 25, 38, 43 e 49 e pelas estrelas 03 e 07.

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Contudo, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios do Euromilhões atribuídos.

Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.