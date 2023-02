Euromilhões Chave do Euromilhões: Números do dia 14 de fevereiro de 2023 Por

No dia de celebrar o amor, o clube dos excêntricos volta a abrir portas para uma fantástica relação com 62 milhões de euros de valor de jackpot neste dia 14 de fevereiro de 2023.

Veja os números e as estrelas e saiba se faz parte do clube dos milionários que todas as semanas tem novos membros a nível europeu.

Trata-se hoje do décimo terceiro sorteio deste ano e o Euromilhões apresenta um primeiro prémio de 62 milhões de euros.

É muito dinheiro que pode mudar a sua vida. Consulte a chave e veja se chegou o seu dia. Votos de boa sorte.

A chave que abre o cofre da fortuna é formada, nesta terça-feira, pelos números 24, 26, 38, 43 e 46 e pelas estrelas 2 e 3.

Confirme as chaves no regulador

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Porém, esta informação em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores.

No sentido de fazer a confirmação da chave sorteada e eventuais prémios do Euromilhões atribuídos, os apostadores podem consultar o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Recorde-se também que, em Portugal, todos os prémios de jogo (Euromilhões e não só) de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao pagamento de imposto de selo, de 20 por cento.

De referir ainda que poderá consultar o histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, anteriormente, pelo PT Jornal.