Mundo Chave do Euromilhões: Números do dia 11 de outubro de 2022 Por

SORTEIO 081/2022 do Euromilhões nesta terça-feira

Já foi sorteada há instantes a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Conheça a combinação que hoje vale um jackpot de 66 milhões de euros.

Nos últimos sorteios ninguém tem conseguido acertar nos cinco números e duas estrelas da sorte, pelo que o grande prémio tem vindo a ficar cada vez mais recheado.

Será que chegou a sua vez de entrar no clube dos milionários? É isso que saberá já de seguida.

Ditou a sorte que a chave vencedora para esta fortuna seja formada pelos números 8, 23, 32, 35 e 40 acompanhados pelas estrelas 1 e 8.

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

Confirme a chave vencedora

Para confirmar os números sorteados e eventuais prémios deve ir por exemplo ao site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Caso entenda pode também consultar as chaves anteriores do sorteio dos sorteios aqui na página do Euromilhões criada pelo PT Jornal.