Europa Chave do Euromilhões: Números do dia 01 de janeiro de 2019 Por

Foi sorteada há instantes a chave do Euromilhões desta terça-feira, primeiro dia do ano de 2019, que apresenta um jackpot de 128 milhões de euros. Veja a combinação da sorte e descubra se está milionário.

A sorte andou à roda, há poucos segundos, e determinou a combinação que abre as portas a um cofre de 128 milhões de euros, no primeiro dia do ano.

A chave é composta pelos números 01, 08, 11, 25, 28 e pelas estrelas 04 e 06.

Sorteio: 01/2019 Data: 01/01/2019 Números: 01, 08, 11, 25, 28 Estrelas: 04 e 06

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.