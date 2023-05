Euromilhões Chave do Euromilhões: Números de 2 de maio de 2023 Por

Jackpot de 141 milhões de euros no Euromilhões de hoje relativo ao sorteio 035/2023

Já é conhecido a combinação vencedora do Euromilhões de hoje. Neste que é o sorteio 035/2023 estão em jogo 141 milhões de euros que podem ser seus, bastando para tal ter registado a aposta certeira com os cinco números e duas estrelas desta terça-feira.

O sorteio realizado hoje ditou que a chave do Euromilhões seja formada nesta terça-feira pelos números 7, 32, 44, 47 e 48 e estrelas 7 e 8.

Confirme as chaves do Euromilhões na Santa Casa

Não se esqueça de confirmar as chaves do Euromilhões e eventuais prémios no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a entidade responsável, em Portugal, pelo concurso.

As chaves publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais e com toda a confiança, mas convém sempre verificar o que diz a Santa Casa também.

Tem chaves antigas por verificar? Nós ajudamos

Além disso e por outro lado, se tiver boletins antigos ainda por verificar, pode consultar no PT Jornal todas as chaves e resultados do Euromilhões.