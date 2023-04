Mundo Chave do Euromilhões: Números de 18 de abril de 2023 Por

Sorteio 031/2023 com jackpot de 86 milhões de euros nesta terça-feira

Já foi sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira (concurso 031/2023, do dia 18 de abril de 2023), com primeiro prémio de 86 milhões de euros. Veja os números e estrelas e saiba se está milionário.

Uma vez que nenhum apostador acertou na combinação vencedora, na passada sexta-feira, há nesta terça-feira um primeiro prémio maior, de 86 milhões de euros, de acordo com o que adiantou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os números da fortuna do sorteio desta terça-feira são 17, 21, 23, 35 e 37 e as estrelas 10 e 11.

Confirme as chaves do Euromilhões sempre

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Ainda assim, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios do Euromilhões atribuídos.

Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Por outro lado, se tiver boletins antigos ainda por verificar, pode consultar no PT Jornal todas as chaves e resultados do Euromilhões.