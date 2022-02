Euromilhões Chave do Euromilhões do dia 22 de fevereiro de 2022 Por

Sorteio 015/2022 tem 40 milhões de euros em jogo

O Euromilhões já andou à roda, reservando o primeiro prémio de 40 milhões de euros para o excêntrico que acertar na combinação vencedora. Veja os cinco números e as duas estrelas do sorteio desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022.

No último sorteio ninguém acertou nos cinco números e duas estrelas pelo que o magnífico jackpot continua a aumentar de jogo para jogo.

Veja agora se é o mais recente excêntrico europeu. Boa sorte.

O PT Jornal mostra-lhe agora em última hora a combinação que abre o cofre da fortuna, formada esta noite pelos números 05, 09, 14, 26 e 32 e pelas estrelas 03 e 07.

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais. Faça-o na página da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por exemplo.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Chaves anteriores

Se pretender, pode ainda consultar todas as chaves anteriores do Euromilhões no PT Jornal. Basta aceder a este espaço do nosso site.