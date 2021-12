Mundo Chave do Euromilhões deste dia 24 de dezembro de 2021 Por

Já é conhecida a chave vencedora do mais famoso concurso europeu que apresenta, nesta sexta-feira, um jackpot extraordinário.

Em jogo estão nada mais, nada menos do que 68 milhões de euros que podem rechear a sua mesa de Natal.

Neste concurso 103/2021, foram sorteados os números 2, 26, 28, 34 e 41, com as estrelas 5 e 10.

O PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto.

Ainda assim, os apostadores devem sempre verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios.

Na página do Euromilhões no nosso jornal também poderá, se assim entender, consultar o histórico dos sorteios do Euromilhões.