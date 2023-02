Euromilhões Chave do Euromilhões desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, com 17 milhões em jogo Por

O sorteio do Euromilhões desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, realizou-se há pouco. Hoje, a chave vencedora dá acesso a um prémio de 17 milhões de euros. Verifique os números e estrelas definidos há poucos minutos no sorteio 017/2023.

Nesta terça-feira, foram sorteados os números 12, 29, 33, 37 e 47 e as estrelas 05 e 10.

Todos os prémios do Euromilhões e de outros jogos da Santa Casa estão sujeitos a tributação, desde que sejam superiores a 5000 euros. O imposto de selo cobrado pelo Estado é de 20 por cento.

Faça uma consulta no histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, ao longo dos anos, pelo PT Jornal.

E não se esqueça de confirmar sempre as chaves do Euromilhões nas entidades oficiais.