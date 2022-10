Euromilhões Chave do Euromilhões de hoje, sexta-feira, 7 de outubro de 2022 Por

Jackpot do Euromilhões vale hoje 55 milhões de euros

A chave do Euromilhões de sexta-feira já foi divulgada, depois de realizado o sorteio de hoje, que tem em jogo um jackpot de 55 milhões de euros.

Veja os números e estrelas sorteados no concurso 080/2022 do Euromilhões, neste dia 7 de outubro de 2022.

A chave vencedora do Euromilhões foi divulgada há minutos. Neste concurso do Euromilhões foram sorteados os números 26, 27, 42, 45 e 50 e as estrelas 1 e 12.

De recordar que o PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto.

Confirme a chave no Euromilhões

Ainda assim, os apostadores devem verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Pode também, se assim entender, verificar as chaves anteriores do sorteio dos sorteios.

Aqui na página do Euromilhões criada pelo PT Jornal, poderá consultar o histórico de sorteios e chaves passadas.