Mundo Chave do Euromilhões de 7 de janeiro de 2022 com 30 milhões em jogo Por

Fique a saber qual a chave do Euromilhões desta sexta-feira (concurso 002/2022, dia 7 de janeiro de 2022), com jackpot de 30 milhões de euros em jogo.

Nova sexta-feira, novo momento que poderá possibilitar-lhe o acesso a muitos milhões no concurso dos concursos.

Passadas as festas de Natal e Ano Novo, o Euromilhões continua semana após semana, seja à terça-feira ou à sexta-feira, a tentar deixar-lhe um presente bem recheado com muitos milhões que, por certo, mudariam a vida de qualquer apostador.

Nesta sexta-feira, o sorteio voltou a realizar-se determinando uma chave que permitirá o acesso a 30 milhões de euros.

Os números sorteados hoje são 2, 14, 37, 44 e 50 acompanhados pelas estrelas 7 e 11.

Convém não esquecer que o nosso PT Jornal publica as chaves do Euromilhões após consulta de diferentes canais oficiais. Mas os apostadores devem, no entanto, confirmar essas chaves nos canais oficiais, como por exemplo o site da Santa Casa.

