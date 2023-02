Euromilhões Chave do Euromilhões de 7 de fevereiro de 2023 Por

Já é conhecida a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Veja a combinação vencedora que abre hoje um cofre com 36 milhões de euros.

A chave mágica do Euromilhões é, nesta terça-feira, composta pelos números 2, 8, 34, 44, 47 e pelas estrelas 3 e 9.

Este é o sorteio 011/2023 e reserva um fantástico primeiro prémio para quem conseguir acertar na chave correta do Euromilhões que levará a fortuna para a sua vida.

Confirme a chave do Euromilhões no representante legal

Agora que já conhece a chave vencedora, não se esqueça de confirmar o resultado nas plataformas oficiais. No caso português, os apostadores devem confirmá-las junto, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Recorde-se que as chaves do Euromilhões que são publicadas pelo PT Jornal em última hora são realizadas após consulta de plataformas que seguem em direto o sorteio.

Por outro lado, se quiser, pode também consultar o histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, anteriormente, pelo PT Jornal.

De referir ainda que os prémios de jogo de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.