Euromilhões Chave do Euromilhões de 31 de janeiro de 2023 com 64 milhões em jogo Por

O sorteio do Euromilhões já revelou a combinação vencedora do concurso de hoje, que tem em jogo um jackpot de 64 milhões de euros.

A sorte rodou há instantes e a chave é já conhecida, depois de realizado o sorteio 009/2023, nesta noite de terça-feira.

É preciso lembrar que o Euromilhões não teve totalistas na passada sexta-feira, quando estava em jogo um jackpot de 54 milhões.

Desta forma, o prémio aumentou para o sorteio de hoje, dia 31 de janeiro. E a chave do Euromilhões de hoje é formada pelos números 07, 12, 19, 33 e 43 e pelas estrelas 03 e 07.

Aposte na Chuva de Milionários 2023

Não esqueça que, na próxima sexta-feira, o Euromilhões tem a Chuva de Milionários 2023. Assim, serão sorteados 100 prémios de um milhão de euros.

Para participar na Chuva de Milionários só tem de registar a sua aposta no Euromilhões. Por cada aposta, é atribuído um código alfanumérico.

Na sexta-feira, no momento do sorteio do Euromilhões, serão também sorteados os 100 códigos premiados da Chuva de Milionários 2023.

Confirme as chaves do Euromilhões

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Contudo, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios do Euromilhões atribuídos. Pode verificar, por exemplo, no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Por fim, não se esqueça que na página do Euromilhões criada neste jornal poderá consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores do Euromilhões.