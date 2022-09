Euromilhões Chave do Euromilhões de 2 de setembro de 2022 Por

Jackpot de 127 milhões de euros no sorteio 070/2022 do Euromilhões.

A chave do Euromilhões de hoje é já conhecida, com o sorteio de sexta-feira a valer um jackpot de 127 milhões de euros. Veja os números e estrelas da fortuna (concurso 070/2022, do dia 2 de setembro de 2022).

O jackpot continua a aumentar, pois nos últimos sorteios ninguém conseguiu acertar na combinação vencedora.

Com o jackpot do Euromilhões a aumentar, a procura dos apostadores também aumenta, com uma corrida às casas de apostas em busca do prémio que vai mudar uma vida.

Os números do Euromilhões de hoje são 07, 12, 13, 20 e 45, acompanhados pelas estrelas 03 e 12.

O PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto

Os apostadores devem, desse modo, verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios.

Na página do Euromilhões, criada neste jornal, poderá consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores.