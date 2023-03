Euromilhões Chave do Euromilhões com números do dia 7 de março de 2023 Por

Já é conhecida a combinação vencedora do Euromilhões de hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023. Veja se adivinhou a chave e saiba se está milionário.

Hoje é dia do sorteio 019/2023 e estão em jogo nada mais, nada menos do que 143 milhões de euros que podem ser seus. Veja a chave e boa sorte.

Ditou o sorteio que a combinação para abrir este cofre da fortuna seja composta pelos números 11, 13, 24, 35 e 50 acompanhados pelas estrelas 6 e 11.

Não se esqueça de confirmar a chave no regulador

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais, como o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

E tenha sempre presente também esta informação, se tiver boletins passados ainda por consultar. Você poderá consultar o histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, anteriormente, pelo PT Jornal.