Chave do Euromilhões: 24 de março de 2023

É sexta-feira e a sua vida pode mudar já hoje com o Euromilhões. Já foi sorteada a chave vencedora do Euromilhões de hoje dia 24 de março de 2023.

Nesta sexta-feira estão em jogo muitos milhões, como é norma no jogo dos jogos a nível europeu. A sorte pode tocar a quem tiver acertado nos cinco números e duas estrelas do Euromilhões neste que é o 24.º sorteio do Euromilhões deste ano de 2023.

Assim, o sorteio do Euromilhões relativo ao concurso 024/2023, ditou uma combinação vencedora formada pelos números 5, 12, 25, 36 e 46 e as estrelas 6 e 10.

Em jogo está um fantástico jackpot de 66 milhões de euros. Veja se registou com sucesso a combinação vencedora.

Agora que já conhece a chave vencedora do Euromilhões, convém verificar no regulador oficial português, junto do site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Não se esqueça que os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor, em Portugal.

Além disso, convém recordar ainda que se tiver boletins anteriores poderá sempre verificar as chaves passadas no PT Jornal, que guarda em arquivo todas as chaves e resultados do Euromilhões.