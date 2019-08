Motores Chase Elliott mais forte pela segunda vez consecutiva em Watkins Glen Por

Chase Elliott, venceu a prova da Nascar Cup Series em Watkins Glen pelo segundo ano consecutivo.

O jovem piloto da Hendrick Motorsport mostrou como se guia no histórico traçado do estado de Nova York – uma das duas pistas convencionais visitadas pela competição mais importante dos ‘stock-cars’ americanos durante a temporada.

Elliott, que garantira a ‘pole position’, teve um começo de prova sereno, enquanto atrás a luta se intensificava e Kyle Busch ‘dava-se mal’ ao atacar a segunda posição de William Byron.

Mais tarde não seria Byron a seguir na ‘sombra’ do piloto do Chevrolet # 9 – se impôs nos dois primeiros segmentos da corrida – mas sim Martin Truex Jr, que se lançou na perseguição a Chase Elliott no começo do segundo segmento.

Mas Truex Jr viria a perceber depressa que não teria argumentos para desfeitear Elliott, que assim ‘voou’ para triunfo, liderando 80 das 80 voltas da corrida, para se impor diante do campeão de 2017.

Enquanto Kyle Busch se foi desentendendo com vários pilotos, nomeadamente com um Bubba Wallace que não esteve com ‘meias medidas’ e ‘respondeu’ a um ‘encosto’ do piloto de Las Vegas empurrando o Toyota # 18 para um pião, Denny Hamlin evitou as confusões e levou o Toyota # 11 à terceira posição final.

Erik Jones, noutro Toyota Camry da Joe Gibss, e Ryan Blaney, no melhor dos Ford Mustang, completaram o top cinco, sendo que o piloto da Penske se envolveu numa altercação com Jimme Johnson após o fim da corrida, devido ao toque que o Ford # 12 deu no Chevrolet # 48, enviando este contra as barreiras.

Veja o resumo desta prova.