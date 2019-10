Motores Chase Elliott ‘carimba’ continuidade nos ‘play-off’ da Nascar Por

Chase Elliott venceu a corrida de 400 Milhas realizada domingo em Charlotte (Carolina do Norte) e com isso ‘carimbou’ a sua passagem à próxima fase dos ‘play-off’ da Nascar Cup).

No entanto o piloto do Chevrolet # 9 quase via a sua ‘vida a andar para trás’ quando teve uma saída de pista no último segmento de uma corrida que dominou. Mas felizmente tudo não passou de um susto, pois uma travagem falhada levou ao muro de pneus.

Elliott conseguiria recompor-se e recuperar para lograr a sua terceira vitória da época e sexta da sua carreira na Nascar Cup numa altura tão crucial do ano e numa prova para a Hendrick Motorsports celebrar, já que conseguiria a ‘dobradinha’ mercê da segunda posição de um agressivo Alex Bowman.

O piloto do Chevrolet # 88 chegou mesmo a envolver-se num ‘chega pra lá’ a Bubb Wallace, levando piloto da Richard Petty Motorsports a ir ao muro, e posteriormente a pedir-lhe explicações após a corrida.

Kevin Harvick foi terceiro no melhor dos Ford da Stewart-Haas, seguido pelos do seu companheiro de equipa Clint Bowyer e pelo de Brad Keselowski. A quarta posição do piloto do Mustang # 14 valeu-lhe também um lugar na segunda fase da ‘Chase’, às custas de Aric Almirola e de Ryan Newmann, que se juntaram à lista dos eliminados, completada por Kurt Busch e Etik Jones.

Fique com os melhores momentos desta prova.