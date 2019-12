Fórmula 1 Charles Leclerc renova com a Ferrari até 2024 Por

Charles Leclerc prolongou a extensão do seu contrato com a Ferrari até 2024, dando sequência aos dois anos de ligação que tinha inicialmente com a ‘Scuderia’ de Maranello.

Depois de um primeiro ano de aprendizagem na Fórmula 1 com a Sauber Alfa Romeo, o piloto monegasco deixou uma excelente imagem no seu ano de estreia pela Ferrari, obtendo dois triunfos e terminando o campeonato do Mundo à frente do seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, pelo que se percebe a renovação do contrato com a equipa italiana.

“Estou muito feliz por ficar na Scuderia Ferrari. Foi sempre um sonho meu guiar para uma das mais célebres da F1 nesta última temporada. Tenho o desejo de reforçar as minhas ligações com a equipa após um ano que foi intenso e apaixonante. Estou impaciente por ver o que o futuro nos reserva e de disputar a próxima época”, reagiu Leclerc.

Ainda que o talento do piloto do SF90# 16 tenha provocado alguns dissabores com o seu companheiro de equipa, a Ferrari nunca hesitou em garantir os seus serviços para os próximos anos, e o diretor da ‘Scuderia’ explica porquê.

Mattia Binotto salienta que o futuro da Ferrari passa por Leclerc: “Quisemos prolongar o contrato a cada corrida que passava. Isso tornava-se uma evidência e por isso fica connosco nas próximas cinco épocas. Isto prova que Charles e a Scuderia têm futuros comuns”.

“Ele juntou-se a nós em 2016, e estávamos cientes do seu talento na nossa Academia. Estamos radiantes por poder anunciar que ele ficará connosco durante muito tempo e que vamos escrever numerosas páginas juntos na história do Cavallino Rampante”, acrescenta o italiano que dirige a formação de Maranello.

Com este anúncio acredita-se que se põe termo às várias especulações que davam como certas negociações da Ferrari com Max Verstappen e Lewis Hamilton.